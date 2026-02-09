сегодня в 15:30

Более 150 человек приняли участие в «Львовской лыжне» в Подольске

В Подольске 8 февраля состоялись ежегодные соревнования «Львовская лыжня». В этом году на старт вышли свыше 150 человек. Гонка проходила классическим стилем, за соблюдением правил следили строго: за использование конькового хода спортсменов могли дисквалифицировать.

Участники преодолевали дистанции 500 и 1000 метров. В финал выходили по шесть лучших в каждой категории. Для спортсменов и болельщиков работала полевая кухня, где угощали горячей кашей и чаем.

Самыми юными участниками стали трехлетняя Ульяна Пичурина и четырехлетний Демид Честнейшин. Среди ветеранов на лыжню вышли подольчанин Виктор Афанасьев и жительница микрорайона Львовский Галина Игнатова.

«Трасса подготовлена великолепно. Несмотря на ветреную погоду, бежалось очень легко — дистанция в 500 метров пролетела как мгновение», — рассказала серебряный призер Светлана Меркулова.

Победителей и призеров наградили кубками, медалями и почетными грамотами. «Львовская лыжня» проводится в Подольске уже 23 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.