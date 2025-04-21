Более 130 человек Подольска приняли участие в турнире по картингу

В Подольске гоночный сезон открылся с трехэтапного любительского турнира по картингу и мото CLOBAL RACING CUP 2025. На этот раз на гоночном треке «Лидер» за звание лучших гонщиков боролись более 130 пилотов из 40 команд разных регионов России, в том числе Санкт-Петербурга, Смоленска, Орла, Брянска. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир любителей гоночного спорта проходит в Подольске в 16-й раз. Его название созвучно названию подольской команды «Глобал рэйсинг».

Состязания состоят из трех этапов. Первый этап весенний на открытии сезона, затем Летний кубок и закрытие сезона осенью.

В рамках каждого этапа проходит награждение победителей в разных дисциплинах разных возрастных категорий. По итогам трех этапов складывается турнирная таблица, подсчитываются набранные очки и становятся известны имена чемпионов.

«В нашем турнире принимают участие спортсмены, которые не ездят на официальные соревнования. Это и дети от 6 лет, и взрослые пилоты за 50. Но техника у них серьезная. Могут участвовать во всех этапах турнира, а могут только в одном. Для ребят главное получить радость от гонки», — сказал представитель организаторов турнира Людмила Чеботова.

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