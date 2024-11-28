Более 120 юных красногорцев приняли участие в соревнованиях по плаванию

В Красногорске в плавательном бассейне МАСОУ «Зоркий» состоялись соревнования по плаванию «Юный спортсмен». В соревнованиях приняли участие более 120 ребят, сообщает прессс-служба администрации горокруга.

Победители и призеры соревнований были награждены медалями и дипломами соответствующих степеней.

Эти соревнования стали настоящим праздником для юных спортсменов. Они показали, что плавание доступно для всех, кто готов приложить усилия и стремиться к новым достижениям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ведущим подмосковным спортсменам и тренерам по индивидуальным видам спорта с 2024 года увеличат заработную плату на 40%. Оклад в региональных центрах подготовки по индивидуальным олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта будет повышен по поручению губернатора региона.

«Одна из задач, которую ставит перед нами президент (РФ Владимир Путин-ред.) – это развитие массового спорта и спорта высших достижений. В Подмосковье мы постоянно слышим запрос жителей на современную и доступную инфраструктуру. Поэтому активно строим и ремонтируем ФОКи, спорткомплексы, катки, оборудуем площадки для воркаута, открываем школьные стадионы, чтобы все желающие могли заниматься в удобное для них время», — сказал глава региона.