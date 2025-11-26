Более 1,2 тыс медалей завоевали спортсмены Химок с начала года

С начала 2025 года химкинские спортсмены выиграли 1 282 медали. Все награды были завоеваны на международных, Всероссийских и областных соревнованиях. В их числе 393 золотых, 409 серебряных и 480 бронзовых, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы гордимся достижениями наших спортсменов! Более тысячи медалей завоевали наши атлеты на соревнованиях различных уровней. Например, наша фехтовальщица Яна Егорян этим летом завоевала золотую медаль на чемпионате мира в Тбилиси. Это история терпения и преодоления. Желаю всем нашим спортсменам дальнейших успехов и новых побед!» — сказала глава городского округа Химки Елена Землякова.

На международных соревнованиях химчане выиграли 21 награду (8 золотых, 9 серебряных и 4 бронзовые). На всероссийских состязания — 374 награды (113–109–152). На областных турнирах — 887 медалей (272–291–324).

Подготовка спортивного резерва ведется в семи муниципальных спортивных школах и трех спортивных школах олимпийского резерва, а также в физкультурно-спортивном клубе инвалидов, где работает более 230 тренеров-преподавателей и инструкторов по спорту.

Подготовительная база охватывает широкий спектр спортивных дисциплин, всего насчитывается 44 вида спорта, из которых 20 являются олимпийскими и 4 — паралимпийскими. Занятия посещают около 5 100 человек.

Кроме того, что в округе проводится комплексная программа адаптации и социализации ветеранов боевых действий, получивших увечья, через вовлечение в занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.