Более 1000 участников собрал Семейный фестиваль «Добродень» в Егорьевске

Ежегодно на своей территории Молодежный центр «Маяк» принимает егорьевских волонтеров, мастеров, предпринимателей, общественные организации и объединения — всех, кто готов поделиться своей добротой с окружающими, передает пресс-служба администрации муниципалитета

26 июля на масштабном Семейном фестивале «Добродень» представили 47 площадок, каждая из которых позволила наполнить праздник незабываемыми эмоциями.

Фестиваль посетили представители администрации муниципалитета и депутаты. Они отметили, что именно такие мероприятия, продвигающие семейные ценности, взаимовыручку и поддержку, особенно актуальны в наше время. Особенно отличившихся в этом году волонтеров наградил начальник Управления спорта и молодежной политики округа Вадим Пожарский. Именно волонтерской деятельности посвятили «Добродень-2025», рассказывая о том, что их деятельность — не просто безвозмездная помощь, а возможность проявить свои самые светлые чувства, воплотить социальные инициативы, внести свой вклад в улучшение жизни своего города, региона и страны.

Большое внимание уделили помощи участникам спецоперации. На специальных площадках фестиваля плели маскировочные сети, изготавливали талисманы для бойцов, «браслеты выживания», которые легко могут превратиться в 5-метровую веревку, способную выдержать вес до 200 кг, — такой аксессуар очень пригодится военнослужащим в быту, как и специальные свечи, которые горят 8 минут — здесь их тоже изготавливали вручную.

«Наши мастерицы — жены бойцов — научились делать мыло. Приобрели специальные молды, освоили разные техники и продают свои изделия. Деньги идут на поддержку наших воинов», — делится председатель егорьевского штаба Комитета семей воинов Отечества Татьяна Гусева.

Часть средств на поддержку бойцов спецоперации также передавали с торговых точек, представленных на фестивале. Егорьевские мастера предлагали гостям сладости, керамику, украшения, игрушки ручной работы и другую продукцию. Среди постоянных площадок «Добродня» — и Гуманитарный центр «Покров». Его команда решила помочь также мирным жителям Мариуполя и организовать для них сбор предметов первой необходимости — продуктов питания, средств гигиены, одежды, постельного белья и других вещей. Сбор прошел в рамках Патриаршей Гуманитарной миссии — ранее из центра в пункты приёма РПЦ на территории Донецкой Народной Республики уже отправили более 2-х тонн помощи.

Силами команды МЦ «Маяк», а также 26 волонтеров, друзей, спонсоров и партнеров фестиваля «Добродень» получился поистине грандиозным. На сцене выступали молодые талантливые артисты, кто-то приехал из соседних городов, чтобы порадовать егорьевцев своими способностями. На интерактивных площадках расписывали пряники, бесплатно угощались лимонадом и арбузами, решали головоломки и играли в интеллектуальные игры, фотографировались, занимались спортом — играли в волейбол, растягивались, учились брейк-дансу. Показательные выступления, мастер-классы, компьютерные игры, 3D-моделирование, VR, знакомство с городскими объединениями, в том числе егорьевскими скаутами, Движением Первых, клубом православной молодежи, и другие активности радовали гостей фестиваля.

Детский восторг участников вызвала пенная вечеринка и краски Холи, которые раскрасили детей и взрослых яркими красками. А в конце всех ждал традиционный флешмоб — «Самолетики добра» — запуск разноцветных бумажных самолетиков с добрыми словами и пожеланиями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.