Более 100 жителей Москвы и Подмосковья пробежали по набережной Павшинской Поймы

Выходные жители Павшинской поймы проводят в спортивных марафонах на живописной набережной. А все благодаря энтузиастам из сообществ «Бег на районе» и «5 верст». Регулярные забеги с 2021 года стали их образом жизни, сообщает пресс-служба администрации округа Красногорск.

«Данная инициативная группа, она очень активна. Мы совместно с ними реализуем большое количество социально значимых проектов. Любой, кто хочет замечательно провести с ними время, приходит и тренируется. Тренировки проходят на регулярной основе», — рассказал начальник отдела по спортивно-массовой работе администрации г. о. Красногорск Валентин Олехнович.

Обязательный ритуал перед забегом — разминка. Чтобы преодолеть дистанцию в 5 километров, участники как следует разогревают ноги. Посостязаться в скорости сюда приезжают не только красногорцы, но и гости из Тушино, Митино, Железнодорожного и других уголков Подмосковья и столицы.

«В основном все приходят за эмоциями. Для кого-то — это толчок к какой-то новой жизни. Кто-то обретает здесь действительно новую семью, кто-то — друзей, кто-то начинает активнее заниматься спортом. Но конечно же, движение «5 верст» — это огромная, невероятная и нужная история в нашем спорте», — поделилась участница забега «Бег на районе» (г. Железнодорожный) Ольга Ющенко.

Спортивный азарт сплотил свыше 100 человек. В качестве наград их ждали памятный значок, теплые носки и сертификат на одну тысячу рублей. Однако самый и приятный и вкусный подарок — это, безусловно, торт, который приготовили по особому случаю.

«Сегодня у нас юбилейный старт — «5 верст». Это сотый старт с момента открытия именно в этой точке. «5 верст» — это движение федерального масштаба. У нас 130 локаций по всей России. Каждую субботу любой желающий может в девять часов прийти, пробежаться, пройти, поволонтерить», — сказал организатор сообщества «Бег на районе» Андрей Андреев.

Тренировки сообщества «Бег на районе» проходят три раза в неделю в разных форматах — силовом и интервальном. Организаторы спортивного движения приглашают в свои ряды как можно больше жителей округа. Всю обновленную информацию о проведении забегов они выкладывают в чат «Телеграма», который насчитывает уже свыше 500 постоянных участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.