Студенты Российской таможенной академии в Люберцах выполнили нормативы ГТО

В Российской таможенной академии в Люберцах состоялся спортивный праздник, в рамках которого студенты выполнили нормы ФСК ГТО, в мероприятии приняли участие более 100 студентов академии. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Они выполняли бег на короткие и длинные дистанции, делали рывок гири, подтягивания, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивание на низкой перекладине, поднимание туловища на максимальное количество раз за минуту, прыжки в длину.

Знаки ГТО студенты РТА получат в следующем году.

В 2024 году исполнилось 10 лет возрожденному по поручению президента Российской Федерации Владимир Путина Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне». Это национальная программа физического развития и оздоровления населения России. Она включает в себя 6 возрастных категорий. Система основана на 3 блоках: двигательном, гимнастическом и плавательном.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.