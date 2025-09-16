Более 100 спортсменов стали участниками турнира по дзюдо в Волоколамске

13 сентября во Дворце спорта «Лама» в городе Волоколамске состоялся турнир по дзюдо памяти заслуженного тренера России Владимира Гарлевского, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году соревнования прошли в третий раз. В них приняли участие девушки и юноши до 15 лет из Воронежской, Ивановской, Калужской, Тульской, Московской и других областей.

Участников приветствовали заместитель главы Волоколамского муниципального округа Виктор Владимирович Тюленев, председатель окружного Совета депутатов Татьяна Николаевна Шаргаева, директор Дворца спорта «Лама» Вячеслав Аркадьевич Тюрин. Среди почетных гостей был сын заслуженного тренера Владимира Гарлевского — Иван.

На протяжении нескольких часов дзюдоисты показывали свое мастерство на татами.

По итогам турнира определены победители и призеры в каждой весовой категории. Все участники получили награды и памятные подарки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.