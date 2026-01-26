Более 100 спортсменов приняли участие в лыжных гонках в Егорьевске 25 января

Первый этап открытого первенства по лыжным гонкам прошел 25 января на базе спортшколы «Виктория» в Егорьевске, собрав около 100 участников из Подмосковья и Москвы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования по лыжным гонкам в Егорьевске проводятся более 20 лет и посвящены памяти тренеров Надежды и Петра Емельяновых, воспитавших многих мастеров спорта. В этом году в первом этапе приняли участие спортсмены из Егорьевска, Зарайска, Озер, Шатуры, Коломны, Воскресенска, Москвы, Орехово-Зуева и Рошаля. Участники соревновались в 15 возрастных категориях, преодолевая дистанции от 1,3 до 10 километров.

Несмотря на морозную погоду, все спортсмены успешно завершили гонку. На лыжной базе дежурили медики для обеспечения безопасности. Глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов поблагодарил участников, тренеров, организаторов, судей и волонтеров за проведение мероприятия.

Среди победителей в своих категориях — Александр Лесов, Анастасия Рысина, Анна Плотникова, Екатерина Чумакова, Динар Гиниятуллин, Дмитрий Шабанкин, Алеся Староверова, Евгений Выражейкин, Константин Бряков, Марина Барыбина, Анна Павлова, Архип Марилов, Анастасия Ахметдинова, Максим Долматов и Антон Коротков. Второй этап первенства состоится в начале февраля.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.