сегодня в 16:58

Более 100 спортсменов посетили чемпионат по судомодельному спорту в Коломне

Чемпионат и первенство России по судомодельному спорту в классах скоростных моделей проходит в конькобежном центре «Коломна». В соревнованиях принимают участие более 100 спортсменов — турнир собрал лучших мастеров своего дела, которые сражаются за звание чемпионов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На торжественной церемонии открытия турнира, которая состоялась на набережной реки Коломенки, участников приветствовал президент федерации судомодельного спорта России Владимир Жорник, пожелав всем легкой воды, хороших секунд и отличного настроения.

«Проведение всероссийских соревнований в акватории реки Коломенки превратилось в добрую традицию. Судомодельный спорт — это спорт вне времени и возраста», — отметил депутат совета депутатов городского округа Коломна, генеральный директор конькобежного центра «Коломна» Сергей Орлов.

Первенство России по судомодельному спорту продлится в Коломне до 10 июля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.