Более 100 комплектов медалей разыграют на Кубке и чемпионате Подмосковья по зимнему плаванию

В усадьбе Гребнево в городском округе Щелково пройдут Кубок и чемпионат федерации зимнего плавания Московской области. Соревнования, в которых спортсмены определят сильнейших в 12 дисциплинах, состоятся 15 и 16 февраля, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Любителям зимних заплывов будут доступны дистанции в 25, 50, 100 и 200 метров, а также комбинированная и смешанная эстафеты 4 по 25 метров. Соревнования пройдут в трех стилях — баттерфляй, брасс и вольный стиль. Победителей и призеров будут определять как в абсолютном зачете, так и в возрастных категориях.

К участию в Кубке и чемпионате допускаются пловцы старше 18 лет, необходима страховка и медицинская справка с допуском от врача к соревнованиям по зимнему плаванию. Добавим, что на данных соревнованиях можно выполнить разряд, а также по итогам выступления войти в состав сборной команды Московской области.

Регистрация на Кубок и чемпионат проходит по ссылке: fzzp.ru.

Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».​​

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.