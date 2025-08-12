Более 100 человек приняли участие в забеге в честь Дня физкультурника в Раменском

В День физкультурника в Раменском городском парке прошло спортивное мероприятие. Забег «5 верст Раменское» стартовал около спортивного комплекса «Борисоглебский» и собрал 109 участников — детей и взрослых. Об этом обобщает пресс-служба администрации округа.

Перед началом соревнований участников приветствовал Юрий Ермаков, председатель Совета депутатов Раменского муниципального округа. В организации мероприятия помогали более 25 волонтеров под руководством Дмитрия Харитонова.

После завершения пятикилометровой дистанции для участников была организована чайная пауза с угощениями, фотосессия и розыгрыш призов от организаторов. Подарки предоставили Комитет по спорту Администрации Раменского муниципального округа, клуб любителей спорта «Сатурн» и организация Blizko Trail.

Завершилось мероприятие экспресс-тренировкой по общей физической подготовке, которая включала базовые упражнения на различные группы мышц и работу с балансом.

За всю историю проведения забегов «5 верст Раменское» было организовано 172 мероприятия, в которых приняли участие 1123 уникальных спортсмена-любителя. Общее количество финишей составило 7242, а среднее время прохождения дистанции — 29 минут 25 секунд. В мероприятиях также участвовали гости из других регионов — спортсмены из Москвы, Ростова-на-Дону и других городов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.