Более 100 человек поучаствовали в забеге в дер Давыдово Орехово-Зуевского округа

Во второй раз в деревне Давыдово Орехово-Зуевского округа состоялся легкоатлетический забег по пересеченной местности «Беги лесом». Мероприятие 13 сентября организовала спортивная школа «Легион», подготовившая трассу у Давыдовского озера. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«️Я не просто так сравнил это спортивное мероприятие с «Гонкой героев». Участникам забега пришлось также преодолевать сложные участки на спортивной тропе у Давыдовского озера. Только у нас все соревнования были абсолютно бесплатными», — отметил депутат Совета депутатов Орехово-Зуевского городского округа Дмитрий Травкин.

В забеге приняло участие более 100 человек — от детей до пенсионеров. После забега спортсменов угостили кашей и сладким чаем. Победителям вручили памятные грамоты.

Ранее в Парке Победы города Орехово-Зуево прошло общеобластное мероприятие «Парковый кросс», в котором приняли участие 37 бегунов — жители Орехово-Зуевского городского округа и гости из Кузьминок и Царицыно.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.