Более 10 тыс школьников принимают участие в новом сезоне школьной лиги в Балашихе

Новый сезон Балашихинской школьной лиги стартовал в городском округе 23 октября. В состязаниях принимают участие более 10 000 школьников в составе 35 команд, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Старт сезону 2025/2026 в Балашихе дали в общеобразовательной школе № 12. Участников проекта приветствовали министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, глава городского округа Балашиха Сергей Юров, двукратная олимпийская чемпионка, восьмикратная чемпионка мира и четырнадцатикратная чемпионка Европы по фехтованию Софья Великая.

«Школьная лига — это не только голы, очки и секунды. Это ваша дружба, дружба между школами, общение. А спорт — это основа, которая объединяет. В рамках проекта вы учитесь бороться, побеждать, добиваться результатов. Поздравляю вас с открытием нового сезона, желаю новых побед, чтобы соревнования проходили без травм, а участники находили новых друзей и двигались вперед!» — сказал на церемонии открытия Балашихинской школьной лиги министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Программа нового сезона Школьной лиги в Балашихе включает 18 спортивных и творческих дисциплин: баскетбол 3×3, волейбол, футзал, шахматы, зарница, легкая атлетика, фиджитал спорт, инженерный триатлон, семейные эстафеты по лыжным гонкам, легкой атлетике и плаванию, а также математические бои, КВН, танцы, медиа-конкурс, дебаты, «Голос» (хоровое пение) и творческие мероприятия.

«Уже на открытии мы все испытываем захватывающие эмоции и я представляю, как будет проходить сезон. Проект Единой школьной лиги — очень крутая идея. Он действительно объединяет и школьников, и родителей, и педагогов, и тренеров. Самое главное — идти к общей цели. Вы круче всех и у вас все получится. Удачи и успехов в новом сезоне!» — сказала Софья Великая.

Отметим, что в 2023 году Балашиха стала пилотным муниципалитетом, где впервые прошли соревнования Школьной лиги в Московской области. На старте проекта участниками стали 1 500 школьников городского округа, в сезоне 2024/2025 — 5 000.

На сегодняшний день соревнования Школьной лиги уже стартовали в нескольких муниципалитетах Московской области. Кроме того, первый мастер-класс в этом учебном году для школьников Павловского Посада провел обладатель Кубка России по баскетболу, чемпион Единой лиги ВТБ, основатель проекта B1Box Виктор Кейру. 25 октября именитый спортсмен проведет тренировку для участников Школьной лиги в Ступино. Мастер-класс состоится в Средней общеобразовательной школе № 9.

Отметим, что в сезоне 2025/2026 в рамках Единой школьной лиги по всей Московской области состоятся свыше 15 000 соревнований, в которых примут участие более 36 000 учащихся из 600 учебных заведений региона. Всего в этом свои команды представили 48 муниципалитетов. Календари соревнований еще формируются.

Школьная лига Московской области стартовала в октябре 2024 года. В первом сезоне проекта приняли участие более 10 000 юных спортсменов — учащиеся 201 школы из 13 муниципалитетов Московской области.

Спортивные мероприятия проводятся в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Концепция Единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для привлечения учащихся к регулярным занятиям спортом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.