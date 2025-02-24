Более 10 медалей взяли юные снайперы Подольска на соревнованиях «Меткий стрелок»

В подольском микрорайоне Климовск в ФСК «Заречье» в турнире по стрельбе из пневматической винтовки во втором этапе кубка «Меткий стрелок 2024-2025» ко Дню защитника Отечества приняло участие более 100 человек из Подольска, Ступина и Каширы. Округ представляли спортивные команды «ФСК Заречье» и «Боевые партизаны», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На торжественном открытии состязаний с праздником защитников Родины поздравили депутат совета депутатов Александр Дудкин и президент детско-юношеского клуба «Русич», директор спортивной школы Олимпийского резерва «Пахра» округа Юрий Сверчков.

«Юные спортсмены 2016, 2015 и 2014 года рождения делали три пробных и 10 зачетных выстрелов из положения сидя с опорой локтей о стол. На третьем месте Платон Новиков из климовского ФСК «Заречье». В очередной раз отличилась Мане Григорян из клуба ФСК «Заречье», занявшая второе место», — сказал старший судья Олег Хардыкин.

Среди спортсменов 2013, 2012 и 2011 года рождения соревнования проходили в стрельбе из положения сидя с опорой локтей в стол, давали сделать три пробных и 10 зачетных выстрелов. У мальчиков победил Кирилл Новоселов, второе место у Александра Королева, третье у Андрея Кубасова, все представляют ФСК «Заречье». Среди девочек Варвара Егорова из ФСК «Заречье» взяла бронзу.

Спортсмены 2010, 2009 и 2008 года рождения состязались в стрельбе из положения стоя без упора, им давали три пробных и 10 зачетных выстрелов. У юношей золото взял Артем Кривцов из команды «Боевые партизаны», второе у Серафима Волокушина из ФСК «Заречье». Среди девушек лучше всех выступила Валерия Иванейчик, на втором месте — Марина Скоробогатова, обе из климовского клуба ФСК «Заречье».

Взрослые стреляли из положения стоя без упора на дистанции 10 метров, им давали три пробных и 20 зачетных выстрелов. Среди мужчин из Подольска первое место у Артема Михеева, второе — у Алексея Богданова. У женщин первое место заняла Анастасия Дребенцова, второе — Екатерина Горяева, третье — Валерия Смирнова. Все победители и призеры занимаются в климовском ФСК «Заречье».

В сборке-разборке автомата Калашникова на скорость отличились подольские стрелки Кирилл Новоселов, Максим Таберко, Дима Шумаков и Марина Скоробогатова.

Победителей и призеров наградили кубками и медалями. Среди финалистов разыграли ценные призы. Третий турнир проведут в апреле ко Дню космонавтики, четвертый — в мае ко Дню Победы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.