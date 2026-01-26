Более 1 тысячи жителей Подольска получили золотые знаки ГТО в 2025 году

В 2025 году свыше 6 тысяч жителей Подольска приняли участие в испытаниях комплекса ГТО, более 1 тысячи из них удостоены золотых знаков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Подольске в 2025 году около 6 тысяч человек прошли испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Более 1 тысячи участников выполнили нормативы на золотой знак отличия. Всего по итогам года было присвоено 1015 золотых, 633 серебряных и 746 бронзовых знаков.

В течение года в округе провели 400 мероприятий по оценке выполнения нормативов ГТО. Знак отличия комплекса дает абитуриентам дополнительные баллы при поступлении в вуз, а также позволяет оформить налоговый вычет за выполнение нормативов.

В Подольске работают два центра тестирования ГТО: на базе ФСК «Заречье» в микрорайоне Климовск на Спортивном проезде, 4, и в спортивной школе «Лидер» на улице Гайдара, 11а. Для записи на сдачу нормативов необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на официальном портале ГТО и выбрать центр тестирования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.