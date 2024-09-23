Более 1 тыс человек поучаствовали в финальном велозаезде сезона Gran Fondo в Рузе

Свыше 1 тыс. человек вышли на старт заезда Gran Fondo на территории Рузского и Можайского городских округов. Старт стал пятым в Подмосковье и финальным в сезоне, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Участникам были предложены дистанции разной протяженности (30 км, 50 км или 96 км) или формат велогонки. Каждый мог подобрать для себя подходящий вариант в соответствии со своим уровнем подготовки.

Старт и финиш трассы был расположен на площади перед зданием администрации Рузского городского округа. Стартовый городок находился на территории Дворца водных видов спорта «Руза».

Трассу в Рузе можно назвать «домашним» маршрутом Gran Fondo, так как именно здесь уже семь лет подряд завершается велосезон в Подмосковье. Впервые в этом городском округе велогонка Gran Fondo прошла в 2018 году и была приурочена к празднованию 690-летия города. 2025 год станет юбилейным для серии велозаездов Gran Fondo — это будет десятый сезон проекта.

В 2024 году на территории Московской области прошли пять стартов серии — в Лотошине, Волоколамске, Серпухове, Ногинске и Рузе.

С результатами соревнований можно ознакомиться на сайте велозаездов Gran Fondo Russia.

Gran Fondo — серия шоссейных велосипедных заездов, которая объединяет на одной трассе профессионалов и любителей велоспорта. В России Gran Fondo проводится с 2016 года: за это время в мероприятии приняли участие более 150 000 человек. Маршруты Gran Fondo Russia пролегают по живописным трассам недалеко от крупных городов и сочетают в себе все лучшее от скоростной велогонки до большой велопрогулки. С 2023 года Gran Fondo стал частью проекта «Суперлига Подмосковья». Соревнования в рамках серии Gran Fondo проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.