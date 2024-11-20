Более 1 млн человек поучаствуют в спортивных событиях Подмосковья этой зимой

Министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов сообщил, что зимой в столичном регионе пройдет более 3 тыс. спортивных мероприятий. В них примут участие около 1 млн жителей и гостей Подмосковья.

«Акцент, разумеется, будет сделан на массовые мероприятия, в которых смогут принять участие не только профессиональные спортсмены, но и все желающие от мала до велика. Более 3 тыс. физкультурно-спортивных мероприятий пройдет в Московской области этой зимой, более 1 млн мы ожидаем в качестве участников», — сказал журналистам Абаренов на пресс-конференции, посвященной анонсированию культурных и спортивных мероприятий зимнего сезона в Московской области.

Он напомнил, что также в этом сезоне пройдет «Лыжня России», которая в этот раз может собрать около 10 тыс. человек. Также традиционно жители Подмосковья сыграют в хоккей со звездами в рамках «Лиги легенд».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.