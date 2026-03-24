Боксеры Подмосковья завоевали шесть медалей Кубка России

Боксеры Московской области выиграли шесть медалей на Кубке России имени Олега Саитова, который прошел с 19 по 22 марта в Самаре. В активе команды два золота, одно серебро и три бронзы, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Золотые медали турнира завоевали представители Ногинска Володя Мнацаканян в весовой категории 48 кг и Константин Опольский в категории 60 кг. Серебряным призером стал Михаил Усов из Подольска, выступавший в весе 86 кг.

Бронзовые награды получили Виталий Бойцов из Балашихи в категории 57 кг, Алексей Семыкин из Электростали в весе 75 кг и Егор Плоцын из Одинцово в категории 92 кг. Все спортсмены представляют центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области.

Турнир проходил среди восьмерок сильнейших боксеров страны. Победители Кубка получили путевки на международные старты под эгидой World Boxing. В соревнованиях приняли участие 102 спортсмена из 42 регионов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.