сегодня в 18:10

Боксеры Подмосковья завоевали 5 наград на клубном чемпионате мира в Бразилии

Две золотые и три серебряные медали записали на свой счет спортсмены из Подмосковья в составе сборной России на первом в истории клубном чемпионате мира по боксу в Бразилии, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Первые места заняли: Константин Опольский из Ногинска и Алексей Семыкин из Электростали.

Серебряные награды в активе еще одного представителя ногинской школы бокса Володи Мнацаканяна, Юрия Двали из Балашихи и Михаила Усова из Подольска.

Всего сборная России на турнире завоевала 12 медалей, из них четыре золотые, семь серебряных и одна бронзовая. Данный результат позволил российским боксерам занять второе общекомандное место. Первыми стали хозяева соревнований — спортсмены из Бразилии, а замкнула тройку призеров сборная Мексики.

Первый в истории бокса клубный чемпионат мира состоялся в бразильском Рио-де-Жанейро с 5 по 11 ноября. В турнире приняли участие 74 боксера из 11 стран мира.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.