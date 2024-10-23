Боксеры Подмосковья выиграли 50 медалей на мемориалах Жабарова и Коротаева

Представители Подмосковья удостоились 33 наград на ежегодных соревнованиях по боксу памяти Р. Жабарова и 17 наград на традиционном боксерском турнире памяти О. Коротаева, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования памяти Романа Жабарова прошли в городе Тула. В них участвовали более 350 любителей бокса в возрасте от 13 до 18 лет из 14 субъектов РФ. Подмосковные спортсмены заняли по восемь первых и вторых мест, а также сумели выиграть 17 бронзовых медалей. Кроме того, самым техничным боксером турнира была признана воспитанница региональной СШОР по боксу из городского округа Серпухов Арина Лебедева.

​Вместе с тем в Москве состоялся традиционный турнир памяти Олега Коротаева. Участие в нем приняли более 300 боксеров от 13 до 18 лет из 18 регионов России. Представители Московской области записали на свой счет семь золотых, две серебряные и восемь бронзовых наград.

​В двух боксерских турнирах приняли участие подмосковные спортсмены из 17 городских округов, в числе которых Серпухов, Подольск, Чехов, Домодедово, Королев и др.​

​Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.