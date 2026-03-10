Боксеры Подмосковья выиграли 18 медалей на турнире в Балашихе

Сборная Московской области завоевала 18 медалей на XXVI всероссийских соревнованиях по боксу памяти Виктора Агеева среди мужчин 19–40 лет, которые прошли со 2 по 7 марта в Балашихе. Команда также заняла первое место в неофициальном зачете, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Золотые медали выиграли Хасан Салохидинов (54 кг, Королев, СШОР по боксу), Вячеслав Колясников (57 кг, Чехов), Борис Шикунов (63,5 кг, Подольск, СШОР по боксу) и Михаил Крюк (86 кг, Балашиха, СШОР по боксу).

Серебро завоевали Фикрат Мухаметзянов (54 кг, Раменское/Балашиха, СШОР по боксу), Арсений Жильцов (57 кг, Подольск, СШОР по боксу), Гор Антонян (63,5 кг, Подольск, СШОР по боксу), Владимир Чеботарев (75 кг, Клин), Михаил Фомичев (80 кг, Балашиха), Михаил Ерасов (92 кг, Подольск, СШОР по боксу) и Иван Кутырин (+92 кг, Коломна).

Бронзовыми призерами стали Кирилл Рада (54 кг, Чехов), Владислав Соловьев (57 кг, Клин), Ренат Алиев (63,5 кг, Электросталь, СШОР по боксу), Дмитрий Силенко (67 кг, Дзержинский), Денис Трошин (80 кг, Балашиха), Иван Нушкин (86 кг, Балашиха) и Камалитдин Абдуллаев (92 кг, Наро-Фоминск).

Михаил Крюк выполнил норматив «Мастер спорта России». Турнир прошел на базе СШОР имени Юрия Ляпкина в Балашихе и объединил 77 спортсменов из 25 регионов страны. Соревнования проводились в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Балашихе обновили крупнейший в округе спортивный комплекс «Орион». Глава региона посетил микрорайон Железнодорожный, чтобы пообщаться с тренерами и юными спортсменами.

«Хочу поблагодарить тренеров, всех, кто занимается с детьми. Мы ценим этот труд. Сейчас в спорткомплексе тренируется почти 1,5 тыс. человек. Рассчитываем, что после всех работ в среднем его будут посещать свыше 3 тыс. ежедневно», — заявил Воробьев.