Боксеры Подмосковья выиграли 13 медалей на Всероссийском турнире в Люберцах

Боксеры Московской области завоевали шесть золотых, одну серебряную и шесть бронзовых медалей на XXXVI всероссийских соревнованиях по боксу среди мужчин 19–40 лет. Турнир проходил в Люберцах с 9 по 14 февраля и собрал 128 спортсменов из 26 регионов России.

Победителями в своих весовых категориях стали Володя Мнацаканян (51 кг, Ногинск), Фикрат Мухаметзянов (54 кг, Раменское, СШОР по боксу), Константин Опольский (60 кг, Ногинск), Сергей Оганисян (80 кг, Люберцы), Михаил Усов (86 кг, Подольск) и Андрей Воеводин (92 кг, Дзержинский). Серебряную медаль завоевал Егор Никитин (48 кг, Раменское).

Бронзовыми призерами стали Вячеслав Колясников (57 кг, Чехов), Никита Ротов (57 кг, Балашиха), Даниил Хоружий (60 кг, Подольск), Бузург Авджамилов (63,5 кг, Балашиха), Егор Горшков (86 кг, Клин) и Максим Максимов (92 кг, Одинцово, СШОР по боксу).

Шесть спортсменов, завоевавших золото, получили право выступить на чемпионате России по боксу. Соревнования прошли в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.