Боксеры Подмосковья вошли в тройку сильнейших командного зачета первенства России

Спортсмены из Московской области завоевали восемь медалей на первенстве России по боксу памяти Николая Павлюкова. По итогам турнира команда юниоров заняла второе место, а юниорки стали третьими в общекомандном зачете соревнований, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Победителями первенства России среди юниоров стали Худобахш Авджамилов из Балашихи, который выступал в весовой категории 67 кг и представитель Подольска Михаил Усов, ставший лучшим в весовой категории 80 кг. Серебряным призером стал в весовой категории 92 кг стал Егор Плоцын из Одинцова.

Еще две бронзовые награды завоевали Рафик Амирханов из Балашихи в категории 57 кг и Леон Курчиев из Ивантеевки в весе 71 кг.

Отметим, что лидером командного зачета среди юниоров стала сборная Краснодара, а на третьем месте расположились боксеры из Москвы.

Среди юниорок две серебряные медали завоевали Карина Бабаназарова из Дмитрова в весовой категории 57 кг и Дарья Панова из Электростали в весовой категории 75 кг. Полина Спирина стала третьей в весовой категории 54 кг. Спортсменка представляет городской округ Домодедово.

По итогам первенства команда юниорок заняла третью ступень пьедестала в командном зачете.

Первенство России по боксу памяти Николая Павлюковапроходило с 15 по 24 мая в Краснодаре. В соревнованиях приняли участие 376 спортсменов из 85 субъектов страны. Турнир проводился в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.