Боксеры Подмосковья триумфально выступили на турнире в Москве

Особые поздравления победителям: Александру Имамбаеву, Дамиру Имамбаеву, Егору Суняеву, Вадиму Мизонову, Станиславу Миттельштедту и Артуру Асланяну. Каждый из них продемонстрировал силу, технику и волю к победе. Несмотря на поражение, Федор Егоров также заслуживает благодарности за отличную технику и спортивный дух, проявленные в поединке.

«Я горжусь каждым из своих воспитанников», — поделился тренер Александр Мизонов. — Они показали не только отличную физическую подготовку, но и настоящий характер. Этот турнир стал отличным опытом и стимулом для дальнейшего развития».

«Выражаем признательность тренеру Александру Александровичу Мизонову за профессионализм и вклад в успехи команды. Его наставления помогают спортсменам достигать новых высот», — добавили в пресс-службе администрации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.