Боксеры Подмосковья триумфально выступили на турнире в Москве
Фото - © Администрация муниципального округа Шаховская
В московском Клубе «Ермак» состоялся открытый турнир по боксу, посвященный воинам-интернационалистам. Шаховские спортсмены показали высокий уровень подготовки, завоевав целый ряд наград, сообщает пресс-служба администрации округа.
Особые поздравления победителям: Александру Имамбаеву, Дамиру Имамбаеву, Егору Суняеву, Вадиму Мизонову, Станиславу Миттельштедту и Артуру Асланяну. Каждый из них продемонстрировал силу, технику и волю к победе. Несмотря на поражение, Федор Егоров также заслуживает благодарности за отличную технику и спортивный дух, проявленные в поединке.
«Я горжусь каждым из своих воспитанников», — поделился тренер Александр Мизонов. — Они показали не только отличную физическую подготовку, но и настоящий характер. Этот турнир стал отличным опытом и стимулом для дальнейшего развития».
«Выражаем признательность тренеру Александру Александровичу Мизонову за профессионализм и вклад в успехи команды. Его наставления помогают спортсменам достигать новых высот», — добавили в пресс-службе администрации.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.