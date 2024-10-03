Боксеры Подмосковья стали победителями Всероссийских соревнований

Боксеры из г. о. Чехов Роман Поляков и Андрей Салий показали высокие результаты на турнире памяти Бориса Лагутина в Москве, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 23 по 28 сентября в «Международном центре бокса» в Лужниках прошли всероссийские соревнования по боксу, посвященные памяти заслуженного мастера спорта СССР и двукратного олимпийского чемпиона Бориса Лагутина. В этом году турнир собрал сильнейших боксеров в возрасте 15-16 лет, среди которых были 246 спортсменов из 36 субъектов России.

Два боксера из городского округа Чехов Роман Поляков и Андрей Салий стали победителями в своих весовых категориях. Тренеры спортсменов Сергей Прутков и Денис Инкин отмечают, что преодоление такого серьезного уровня конкуренции стало возможным благодаря регулярным тренировкам и преданности делу.

Оба победителя являются воспитанниками чеховского училища олимпийского резерва № 4.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.