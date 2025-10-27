Боксеры Лобни взяли 9 медалей на региональном первенстве

сегодня в 13:56

Воспитанники лобненского клуба «Храбрый мальчик» приняли участие в первенстве Дмитрова по боксу. Мероприятие проходило 23-26 октября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Лобненские спортсмены показали блестящий результат, завоевав девять медалей различного достоинства.

Золотыми медалистами соревнований стали Иван Ланин и Арина Гуторова. Серебряные награды получили Иван Бацев, Алена Андрияхина, Никита Иванов, Элнур Абдуллоев и Роман Бабухин. Бронзу завоевали Михаил Перлов и Есин Вахидов.

Спортсмены готовились к турниру под руководством тренеров Антона Пивкина и Сергея Лысенко.

Клуб «Храбрый мальчик» работает в Лобне по адресу: Ул. Калинина, 5. Там проходят тренировки по боксу, кикбоксингу, дзюдо, самбо, кросс-фиту и смешанным единоборствам. Воспитанники клуба регулярно выступают на соревнованиях разного уровня и занимают призовые места.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.