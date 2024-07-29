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Боксеры из Подмосковья выиграли четыре медали на летней спартакиаде учащихся

Спортсменки Московской области завоевали четыре медали в рамках финала XII летней спартакиады учащихся России по боксу, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В соревнованиях среди девушек в возрасте 15-16 лет подмосковная спортсменка из города Королев Ксения Вишневская завоевала золотую медаль в весовой категории до 48 кг. Бронзовыми призерами стали Анна Борисова из Подольска в весовой категории до 50 кг и Варвара Алексеева из Ногинска в категории до 80 кг.

Среди юношей 15-16 лет третье место спартакиады завоевал чеховский боксер Давид Мамин в весовой категории до 50 кг.

В финале XII летней спартакиады учащихся России по боксу принимали участие 199 спортсменов из 54 регионов, в том числе из ДНР и ЛНР.

Состязания прошли в Ульяновске с 21 по 27 июля. Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.