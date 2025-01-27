Боксеры Электростали завоевали право на участие в финале первенства области
Фото - © Управление по физической культуре и спорту Администрации г.о. Электросталь
В минувшие выходные в Электрогорске прошло первенство восточной зоны Московской области по боксу среди юношей 2011–2012 года рождения. В соревнованиях приняли участие около 90 спортсменов из 14-ти городов. Шесть воспитанников спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам «Электросталь» оспаривали право участвовать в финале первенства Московской области, которое пройдет в феврале в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
По результатам упорной борьбы первое место и право участвовать в соревнованиях завоевали Сергей Гусев (в/к 42 кг), Ярослав Кирсанов (в/к 48 кг), Дмитрий Навдаев (в/к 57 кг), Максим Молчанов (в/к 63 кг). Вторые места заняли Тимофей Бородин (в/к 44 кг) и Адам Мустафаев (в/к 54 кг).
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.