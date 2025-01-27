Боксеры Электростали завоевали право на участие в финале первенства области

В минувшие выходные в Электрогорске прошло первенство восточной зоны Московской области по боксу среди юношей 2011–2012 года рождения. В соревнованиях приняли участие около 90 спортсменов из 14-ти городов. Шесть воспитанников спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам «Электросталь» оспаривали право участвовать в финале первенства Московской области, которое пройдет в феврале в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.