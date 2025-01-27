Боксеры Богородского округа завоевали серебряные медали на Кубке России

С 20 по 25 января в Самаре проходил Кубок России среди мужчин с участием сильнейших боксеров страны. Среди участников турнира — пять действующих чемпионов Европы по боксу и 13 действующих чемпионов России, в том числе из Богородского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Самара второй год подряд становится местом проведения соревнований на Кубок России по боксу.

Поединки проходили в зале универсального спортивного комплекса «МТЛ Арена». В турнире приняли участие мужчины от 18 лет и старше, имеющие спортивный разряд кандидата в мастера спорта или выше.

104 участника из 38 регионов соревновались, чтобы выявить сильнейших в 13 весовых категориях: от 48 кг до 92 кг и выше.

Соревнования стали отборочным этапом — в Самаре по итогам состязаний определили сборную страны, которая начнет подготовку к чемпионату мира.

В копилке Богородских спортсменов пять медалей:

2 место — Володя Мнацаканян;

2 место — Константин Опольский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.