Боксер Щелкова завоевал «серебро» на Всероссийских соревнованиях

сегодня в 09:11

В Международном центре бокса завершились Всероссийские соревнования по боксу памяти двукратного олимпийского чемпиона Бориса Лагутина. В соревнованиях принимали участие юноши 15-16 лет. В этом году на турнир приехали в общей сложности 172 юных боксера из 22-х регионов России. Среди участников — и воспитанник спортивного клуба «Медвежьи Озера» городского округа Щелково Никита Хазов, он выступал в весовой категории 70 кг. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Юноша показал железный характер, достойную технику и волю к победе, пройдя сильнейших соперников и получив место в финале и почти добравшись до самой вершины — по итогам соревнований Никита завоевал серебро.

Спортсмена подготовили тренеры Саба Мерабосич Джинчарадзе и Василий Петрович Войтко. «Никита — образец трудолюбия. Каждая его тренировка — шаг к таким вершинам. Мы верим в него!», — отметили наставники юноши.

В числе почетных гостей мероприятия оказались Евгений Тищенко — олимпийский чемпион, чемпион мира, чемпион Европы, Заслуженный мастер спорта;

Анатолий Александров — чемпион Европы, двукратный чемпион мира по версии WBO, двукратный интерконтинентальный чемпион мира по версии WBC среди профессионалов. А также Петр и Александр — сыновья Бориса Николаевича Лагутина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.