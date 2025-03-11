Боксер Подмосковья стал победителем кубка мира среди юниоров

Спортсмен из Московской области Ян Богданов выиграл престижный турнир по боксу Кубок мира среди юниоров 17-18 лет «Жемчужина Адриатики», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Представитель школы бокса Александра Поветкина из Чехова провел три победных поединка в весовой категории 92 кг. В первом бою, в ¼ финала, раздельным решением судей Ян Богданов одержал победу над соперником из Казахстана. В полуфинале, ввиду явного преимущества в первом раунде, подмосковный боксер одолел оппонента из Киргизии. В финальном поединке Ян Богданов одержал победу единогласным решением судей над еще одним представителем Казахстана.

На турнире были разыграны медали в 13 весовых категориях у юниоров и 12 — у юниорок. В соревнованиях приняли участие 220 боксеров из 21 страны, (64 юниорки и 156 юниоров). В копилке сборной России 14 золотых, 6 серебряных и 12 бронзовых наград. По итогам турнира национальная команда нашей страны заняла первое общекомандное место. Соревнования прошли в Будве (Черногория) с 3 по 9 марта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.