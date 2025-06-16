Боксер Люберец завоевал золотую медаль чемпионата ЦФО

Боксер из городского округа Люберцы Сергей Оганисян завоевал золото чемпионата Центрального федерального округа РФ по боксу среди женщин и мужчин 19 — 40 лет. Соревнования прошли с 9 по 14 июня в Суздале, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В финальном поединке в весовой категории до 80 кг за звание чемпиона Центрального федерального округа сошлись Григорий Дмитриев из Костромской области и представитель «Люберецкой Федерации бокса» Сергей Оганисян. В упорной борьбе наш спортсмен оказался сильнее своего соперника и завоевал золото чемпионата. Поздравляю Сергея и его тренера Виктора Пономарева с заслуженной победой. Желаю новых побед и ярких спортивных достижений», — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Сергей Оганисян получил право выступить на чемпионате России — 2025. Соревнования пройдут в конце лета в Екатеринбурге.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.