Боксер из Реутова Папин рассказал о секретах побед юным спортсменам

Профессиональный боксер из Реутова Алексей Папин провел бой с опытным малийцем Айзеком Чилембой. Затем он встретился с воспитанниками клуба «Александр Пересвет» и рассказал им о том, как проводить бои и побеждать.

Для победы в бою с Айзеком Чилембой Алексею Папину нужно было быть максимально собранным. Именитый соперник с сильным ударом, предсказать которого очень сложно.

«Он боксировал с топовыми спортсменами, был чемпионом мира, много раз выходил на бой за титул чемпиона мира. И со всеми своими соперниками он стоял до конца. Ни разу не был в нокауте», — рассказал действующий обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии WBC Алексей Папин.

Алексей вышел на бой с недолеченной травмой. Рука восстановилась не до конца. Встреча с Чилембой закончилась победой Папина. Решающий нокаутирующий удар нанес во втором раунде.

«Чуть больше должно пройти времени, чтобы рука восстановилась. Но, как вы видите, с этой руки бью. И бью так, что непадающие падают», — добавил Папин.

Ко всем поединкам Алексей Папин готовится тщательно. Отрабатывает атаку и защиту. Каждое движение отточено до мелочей. Об этом он рассказывает юным спортсменам. Уверенность, умение просчитать действия соперника, точность и дисциплина — главное в его работе. С каждым боем он становится всё ближе к своей спортивной мечте. Стать чемпионом мира

«Я много раз был в одном шаге от этого. То пандемия, то санкции, то травмы. Что-то не давало мне сделать этот последний шаг. Сейчас тоже есть трудности. Надеюсь, что совсем скоро мне представится возможность побоксировать за титул и завоевать его», — поделился боксер.

Следующий бой Алексея Папина должен пройти в Ростове-на-Дону. Он запланирован на 12 июня. Посвящен будет Дню России. Соперником выступит мексиканский боксер Герман Гарсия Монтес.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.