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Боксер из Люберец завоевал серебряную медаль на чемпионате России

Боксер городского округа Люберцы Светослав Тетерин завоевал серебряную медаль на чемпионате России среди мужчин 19-40 лет и помог сборной Московской области занять первое общекомандное место, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В Иркутске завершился чемпионат России по боксу среди мужчин 19 — 40 лет. Участие в соревнованиях приняли 343 спортсмена из 65 регионов России. В составе команды Московской области принимал участие люберецкий боксер — Светослав Тетерин. Проведя пять сложнейших поединков в весовой категории свыше 92 кг, наш спортсмен занял второе место», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Глава Люберец добавил, что Светослав Тетерин также награжден специальным призом «За волю к победе!».

«Поздравляю Светослава с отличным результатом! Желаю новых побед и достижений», — подытожил Волков.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.