Боксер из Химок выиграл золото на всероссийских соревнованиях

Спортсмен Артур Мосоян представил Химки на всероссийских соревнованиях по боксу. Спортсмен выиграл золотую медаль и вошел в состав национальной сборной на следующий год, сообщили в пресс-службе округа.

В поединках сошлись 214 спортсменов из 44 регионов России. Артур завоевал золото в весовой категории 67 кг. Спортсмен провел четыре боя и в финале, по единогласному решению судей, одержал победу над представителем Тамбовской области.

Юноша не только выиграл награду высшей пробы, но и получил возможность представить страну на международных соревнованиях в 2026 году.

Всероссийские соревнования «Кубок Н. А. Никифорова-Денисова, памяти почетного президента АИБА» — Международной ассоциации бокса собрал сильнейших юношей 16-17 лет. В напряженной борьбе сошлись 214 спортсменов из 44 регионов России. Состязания провели в соответствии с федеральной программой «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.



«„Открытый стадион“ дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.