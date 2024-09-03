Боксер из Чехова стал обладателем «Евразийского Кубка „Даурия“ в Чите

Подмосковный спортсмен из городского округа Чехов Ян Богданов удостоился золотой медали международного турнира по боксу «Евразийский кубок „Даурия“, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Ян Богданов выступал среди юниоров 17-18 лет в весовой категории свыше 92 кг. В четвертьфинале турнира он одержал победу в первом раунде над соперником из Армении Мисаком Тепаняном. В полуфинальном поединке боксер из Подмосковья во втором раунде нокаутировал своего соотечественника Илью Бризитского. И в финальном бою представитель Чехова одолел еще одного россиянина Батрраза Мильдзинова.

В международных соревнованиях приняли участие 120 спортсменов из 16 стран мира: Россия, Германия, Израиль, Южная Корея, Венесуэла, Куба, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Армения, Киргизия, Казахстан, Молдавия, Монголия, Узбекистан, Азербайджан и Белоруссия.

​«Евразийский кубок „Даурия“ состоялся в городе Чита с 25 по 30 августа. Турнир прошел в соответствии с целями федерального проекта „Спорт — норма жизни“ национального проекта „Демография“.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.