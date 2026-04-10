Боксер или борец? Чемпион мира объяснил, кто победит в уличной драке

Боксер в уличной драке получит преимущество, если схватка не перейдет в борьбу

Чемпион мира высказался о том, кто имеет больше шансов в уличной драке — боксер или борец. По его мнению, многое зависит от характера поединка.

Если уличная драка не переходит в борьбу, преимущество остается за боксером. Такое мнение чемпион мира высказал в эфире радио Sputnik.

По его словам, решающим фактором становится формат противостояния. Пока соперники остаются в стойке и не переходят к борьбе, навыки боксера дают ему больше возможностей.

При этом исход схватки может измениться, если ситуация выйдет за рамки ударной техники. В таком случае многое зависит от того, удастся ли перевести противостояние в борьбу.

