Боксер Аминева высказалась о наличии мужских признаков у алжирки Хелиф

Российский боксер Азалия Аминева назвала ожидаемой информацию о том, что у олимпийской чемпионки по боксу из Алжира Иман Хелиф есть тестикулы. Это следует из медицинских тестов спортсменки, сообщает ТАСС .

«Это неудивительно и ожидаемо. Пока таких спортсменов будут допускать до выступления на общих основаниях, это будет проблемой. Очень жаль, что Международный олимпийский комитет не заботится об этом», — заявила Аминева.

Ранее французский журналист Джаффар Айт Аудиа обнародовал результаты гендерного теста победительницы Игр в Париже. Отчет был составлен летом 2023 года медучреждениями в Алжире и Франции. Спортсменку направили на исследования после ее дисквалификации весной того же года.

МРТ-исследование показало, что у Хелиф нет матки, зато присутствуют внутренние яички и «микропенис». Кроме того, хромосомный тест показал у алжирки кариотип XY, а гормональный тест — аналогичный с мужским уровень тестостерона.

В результате Хелиф было рекомендовано пройти хирургическую коррекцию и гормональную терапию, после которых спортсменка могла бы физически соответствовать своей гендерной идентичности.