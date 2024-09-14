Богдасарова: забег «Пульс добра» проводят для поддержки детских учреждений Коломны

Уже много лет Благотворительный фонд социальных программ Московской области «Исток» проводит благотворительный забег «Пульс добра», рассказала президент Благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток» Екатерина Богдасарова.

«Благотворительный забег «Пульс добра» проводится для поддержки детских учреждений Коломны», - сказала Богдасарова.

Президент фонда уточнила, что в забеге участвовали любители и спортсмены от 5 до 85 лет.

«Эти соревнования проводятся для того, чтобы поддержать детские социальные учреждения Коломенского округа, чтобы сделать жизнь их воспитанников более комфортной», - рассказала Богдасарова.

Она отметила свою уверенность в том, что сердца подопечных будут биться быстрее и радостнее от знания, что есть так много людей, которым не безразлично их здоровье и благополучие.

Президент также обратила внимание, что подобные забеги всегда отличаются определенным колоритом.

«Нам всегда светит солнце и радушно встречает коломенская земля», - отметила Богдасарова.

Она заключила, что фонд абсолютно точно будет, как и прежде, поддерживать все мероприятия, связанные со спортом, с образованием, с развлечением, а также направленные на материнство, детство и семейные ценности.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье – регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», - добавил глава области.