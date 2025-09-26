Боец ММА рассказал о похищении и издевательствах в Киеве

Боец MMA и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Максим Рындовский заявил, что в марте 2022 года киевские силовики похитили и пытали его без предъявления обвинений, сообщает NEWS.ru .

Рындовский рассказал о пережитых пытках со стороны киевских силовиков в марте 2022 года. По его словам, при задержании ему не предъявили никаких обвинений.

«Не хотелось бы это вспоминать, но если я буду молчать, то стану соучастником тех людей, которые все это делают. Сейчас десятки тысяч незаконно заключенных по религиозным и политическим мотивам. Пока мы за них говорим, у них есть надежда. Это было не задержание, а похищение. Не было ни ордера, ни суда, ни адвоката. Меня избили, связали, завязали глаза, увезли в Подольский РОВД города Киева, где полноценно начали пытать. Никаких объяснений, обвинений не было выдвинуто», — рассказал Рындовский.

Ранее спортсмен отмечал, что украинские атлеты на международных турнирах не жмут руки россиянам не из-за личной неприязни, а по принуждению, опасаясь потерять финансирование. Он добавил, что среди спортсменов есть исключения, поддавшиеся «зомбированию», однако большинство, по его словам, остаются нормальными людьми, переживающими за обе стороны и продолжающими общение.

