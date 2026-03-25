Бобслеисты Подмосковья выиграли золото и серебро ЧР в Сочи

Спортсмены Московской области завоевали золотую и серебряную медали на чемпионате России по бобслею, который проходит с 19 по 26 марта 2026 года в Сочи, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях двухместных экипажей среди мужчин лучшее время показали Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев, представляющие областной центр олимпийских видов спорта. Подмосковный экипаж завоевал золото чемпионата России.

Второе место заняли спортсмены из Краснодарского края. Бронзу выиграли представители Московской области Степан Дубинко и Александр Ефимов, также выступающие за областной центр олимпийских видов спорта.

Ранее подмосковные бобслеисты стали победителями Кубка России. Экипаж Ростислава Гайтюкевича, в состав которого входят Александр Ефимов, Алексей Лаптев и Павел Травкин, на протяжении нескольких лет удерживает лидирующие позиции на ключевых национальных стартах. Турнир проходит в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.