Бобслеистка из Подмосковья стала победителем первенства России

Подмосковная спортсменка Нина Клименко завоевала золотую и серебряную медали на первенстве России по бобслею среди юниоров и юниорок до 21 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях двухместных экипажей Нина Клименко удостоилась первого места. В данной дисциплине она выступала в паре с Аленой Анисимовой из Республики Башкортостан. Второй результат за представительницами Москвы, а бронза на счету тандема из Краснодарского края.

​Кроме того, бобслеистка из Подмосковья завоевала серебряную награду в дисциплине «монобоб», уступив москвичке Софии Степушкиной.

​Первенство России по бобслею среди юниоров и юниорок до 21 года проходило с 1 по 7 декабря в городе Сочи. Турнир проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.