Спортсмены из Фрязина одержали победы на турнире по Тхэквондо «Black Sea Cup» в Сочи

Спортсмены «Спортивной Школы „Олимп“ города Фрязино с блеском представили свой родной город на турнире по Тхэквондо под названием „Black Sea Cup“, который прошел в солнечном городе Сочи. Этот престижный турнир собрал множество участников из различных регионов России и других стран, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Одной из главных звезд этого соревнования стал талантливый спортсмен Василий Храпов, который продемонстрировал свои выдающиеся навыки и самоотверженность в ходе пяти поединков. Он успешно одержал победы над спортсменами из различных городов, включая Аланию, Ростов-на-Дону, Сочи, а также представителя Республики Армения. Эти блестящие выступления не только принесли Василию индивидуальные спортивные награды, но и прославили город Фрязино в Краснодарском крае, вызывая уважение и восхищение у публики.

Василий выступал в категории юношей 12-14 лет и проявил свою силу и мастерство в весовой категории до 37 килограммов. Его усилия и трудолюбие увенчались успехом, когда он завоевал первое место в своей весовой категории, став настоящим примером для подрастающего поколения спортсменов и гордостью для всей команды.

Это достижение стало возможным благодаря настойчивой работе и поддержке его тренера Устяна Владимира Карловича, который вложил много сил и знаний в подготовку своих подопечных. Поддержка тренера является ключевым элементом в развитии спортсменов, и безусловно, профессионализм Владимира Устяна сыграл значительную роль в подготовке к турниру.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.