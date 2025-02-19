Благоустройство спортплощадки продолжается в подмосковной Саввинской Слободе

В Одинцовском округе продолжается реализация муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды». В рамках проекта в 2024 году в селе Саввинская Слобода появились новые спортивные и детские объекты. На территории «Яблоневого сада» оборудовали зону воркаута и настольного тенниса, баскетбольную площадку. Здесь также установили качели и лавочки, уложили резиновое покрытие и заасфальтировали дорожки. Новую площадку проинспектировал глава округа Андрей Иванов, сообщает пресс-служба округа.

«В этом году работы по благоустройству продолжатся. Весной сделаем новое освещение, также на объекте установят камеры и подключат системе «Безопасный регион». С наступлением тепла проведем и озеленение», — отметил Андрей Иванов.

Во время инспекции глава муниципалитета пообщался с местными жителями. Одна из просьб, с которой они обратились, — высадить больше деревьев. Ранее здесь уже появились липы, которые закрыли вид на мусорные контейнеры. Среди других пожеланий — организация пространства для выгула собак.

Обсудили на встрече проблему с электроснабжением отдельных домов. Старая алюминиевая проводка не держит необходимое напряжение, особенно в отопительный сезон. Здания запитаны от старой совхозной трансформаторной подстанции, которой уже давно требуется ремонт. Андрей Иванов поручил проработать вопрос ее модернизации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.