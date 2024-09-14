Благотворительный забег «Пульс Добра — 2024» стартует в Коломне 14 сентября

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Соревнования в рамках благотворительного забега «Пульс Добра — 2024» поддержат титулованные спортсмены, чемпионы и призеры Олимпийских игр Евгений Рылов, Даниил Алдошкин и Александр Бондарь, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования стартуют в 10:00. Уникальный маршрут забега включает полумарафон 21,1 км, дистанции 10 км и 3 км, а также 300 и 600 м для самых маленьких участников.

В забеге будут участвовать воспитанники организаций Московской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Люди с ограниченными возможностями, воспитанники школ адаптивной физкультуры и интернатов старше 7 лет включительно примут участие в стартах. Самым младшим участникам забега будет всего 4 года.

«Любители бега и гости мероприятия смогут насладиться живописными панорамами города. Для юных участников будет организована отдельная развлекательная программа», — рассказали организаторы мероприятия.

Отдельно отмечается, что бегуны преодолеют свои дистанции по исторической части Коломны вдоль стен древнего Кремля.

Забег «Пульс Добра» — это масштабный спортивный праздник, организуемый благотворительным фондом «Исток» при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской области с 2015 года. По итогам 2017 года «Пульс Добра» признан победителем Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.