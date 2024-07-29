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Благотворительный матч по футболу состоялся в Ленинском округе

В подмосковном Ленинском городском округе в жилом комплексе «Пригород Лесное» прошел благотворительный товарищеский матч, средства от которого пойдут на лечение двухлетнего Алексея Трунина, нуждающегося в реабилитации и трансплантации стволовых клеток. Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Это такое огромное дело, которое объединяет всех неравнодушных людей. Благодаря таким турнирам у нас получается оплачивать детям лечение или реабилитацию, а также покупать жизненно важные тренажеры. Наш проект нацелен на детей, чьи семьи не имеют финансовой возможности отвезти ребенка на очередное лечение», — сказала основатель проекта «Благотворительный матч» Анна Пономарева.

Двухлетний Алеша Трунин в девятимесячном возрасте перенес менингоэнцефалит, поэтому сейчас он нуждается в реабилитации и трансплантации стволовых клеток.

«Благодаря этому мероприятию мы сможем продолжить реабилитацию и стабилизировать состояние ребенка. Сам Алеша очень любит шумные мероприятия и футбол», — поделилась мама Алеши Мария Еремеева.

Проект «Благотворительный матч» был основан в 2018 году социальным предпринимателем Анной Пономаревой. Благодаря проведению таких игр удалось сохранить жизнь 28 детям. Матч посетили около 100 жителей Ленинского округа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.