БК «Химки» выиграл первый матч четвертьфинала Суперлиги

Баскетбольный клуб «Химки» из Подмосковья обыграл «Темп-СУМЗ» в первом матче четвертьфинальной серии чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 89:79, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Матч прошел в напряженной борьбе. Хозяева площадки выиграли первую четверть, однако во втором игровом отрезке «Химки» переломили ход встречи и ушли на большой перерыв с минимальным преимуществом.

В третьей четверти команды действовали на равных, и перед заключительным отрезком подмосковный клуб уступал три очка. В решающей десятиминутке «Химки» реализовали ключевые броски и надежно сыграли в защите, что позволило добиться победы.

Самым результативным игроком в составе «Химок» стал Владислав Шарапов, набравший 21 очко. Виктор Заряжко записал на свой счет 18 очков, Константин Шевчук — 12. Второй матч серии пройдет 9 апреля в Ревде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.