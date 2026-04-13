БК «Химки» проведет матч четвертьфинала в Химках 13 апреля

Баскетбольный клуб «Химки» 13 апреля проведет третий матч четвертьфинальной серии чемпионата России Суперлиги против «Темп-СУМЗ» в Баскетбольном центре «Химки». Подмосковная команда ведет в серии со счетом 2:0 и в случае победы выйдет в полуфинал, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Два первых матча прошли в Ревде и завершились уверенными победами «Химок». Особенно результативной стала вторая встреча, в которой подмосковный клуб одержал победу со счетом 89:68.

Во второй четверти отрыв обеспечил Владислав Шарапов. В середине игры преимущество укрепили Максим Карванен и Клим Адайкин, после чего «Химки» окончательно перехватили инициативу. В заключительной четверти команда набрала 28 очков и довела матч до победы.

Перед домашней игрой для зрителей подготовили развлекательную программу. В 18:00 начнется шоу с участием DJ-группы Swanky Tunes, в фойе пройдет розыгрыш призов от клуба. Матч стартует в 19:00, вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.