БК «Химки» победил «Купол-Родники» в Ижевске 8 марта

Баскетбольный клуб «Химки» 8 марта обыграл ижевский «Купол-Родники» со счетом 80:76 в матче регулярного чемпионата Fonbet Суперлиги. Выездная победа позволила команде сохранить шансы на высокие места в турнирной таблице, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Матч прошел в упорной борьбе и держал интригу до последних секунд. На протяжении трех четвертей соперники шли вровень, а решающие очки химчане набрали в заключительном отрезке встречи.

Самыми результативными игроками в составе «Химок» стали Владислав Шарапов и Виктор Заряжко — оба набрали по 13 очков. Шарапов также сделал 6 подборов, а Заряжко отдал 4 передачи. Артем Востриков записал на свой счет 11 очков и 7 подборов.

Весомый вклад в победу внесли Павел Лобарев, набравший 6 очков и отдавший 3 передачи, Денис Викентьев с 6 очками и 3 подборами, а также Сергей Михалев, который сделал 8 подборов при 3 очках. Победа в Ижевске стала особенно значимой после недавнего поражения от лидера чемпионата «Темп-СУМЗ», прервавшего серию химчан.

Ближайшие матчи команда проведет дома: 19 марта «Химки» примут «Югру», а 22 марта сыграют с уфимским «Динамо». Прямые трансляции будут доступны на официальном сайте клуба.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.